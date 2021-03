Pattinaggio artistico | la grande incognita dei Mondiali dopo una stagione monca e con gare ridotte all’osso

Leggi su oasport

(Di martedì 16 marzo 2021) In inglese si dice blind competition, competizione al buio. I Campionatidi, in scena all’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia) dal 22 al 28 marzo 2021, saranno infatti la prima vera rassegna internazionale di prima fascia dell’intera2020-2021, dove tutti i concorrenti si misureranno senza alcun tipo di feedback, se non quello delle giurie facente parte della propria Nazione. Una situazione derivata ovviamente dalle cancellazioni dettate dall’emergenza sanitaria e destinata a creare più di un’in tutte e quattro le, in particolar modo in quella della danza. Sì perché, come sappiamo, la specialità in questione a differenza delle altre vive di meccanismi a parte e soprattutto si basa su una gerarchia, spesso formata in divenire ...