Pasqua e covid, vescovi toscani: istruzioni per domenica delle palme, via crucis, uova benedette (Di martedì 16 marzo 2021) I vescovi toscani scrivono: a differenza di quando abbiamo dovuto accettare, con sofferenza, un anno fa, quest'anno potremo avere la gioia di vivere in maniera comunitaria le celebrazioni liturgiche della Pasqua. Il perdurare della pandemia ci costringe però ancora al rispetto di norme e misure precauzionali. Le Chiese della Toscana sono pronte a rispettare tutte le attenzioni necessarie L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 marzo 2021) Iscrivono: a differenza di quando abbiamo dovuto accettare, con sofferenza, un anno fa, quest'anno potremo avere la gioia di vivere in maniera comunitaria le celebrazioni liturgiche della. Il perdurare della pandemia ci costringe però ancora al rispetto di norme e misure precauzionali. Le Chiese della Toscana sono pronte a rispettare tutte le attenzioni necessarie L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua covid BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 16 MARZO/ +81 morti e 4235 nuovi casi COSA DICONO I NUMERI DEL COVID/ Ecco perché la terza ondata potrebbe essere l'ultima Pubblicità ... anche dopo le festività di Pasqua: 'La zona rossa resterà anche dopo Pasqua: aprile sarà ancora un ...

Covid, weekend e Pasqua zona rossa: il piano del Viminale La circolare sui controlli in Italia per arginare il rischio di affollamenti Pericolo assembramenti nel weekend e nei giorni di Pasqua , zona rossa dal 3 al 5 aprile. Scatta il 'piano' del Viminale per contrastare la diffusione del coronavirus attraverso controlli più serrati. Le indicazioni sono contenute nella circolare a ...

Pasqua e Covid, come cambiano le messe: veglia prima del coprifuoco e niente processioni LA NAZIONE VACCINI, IMPRESE E SCONTI SULLE TASSE: DECRETO SOSTEGNI UN’INIEZIONE DI FIDUCIA Si va verso la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno. Poi, stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5mila euro e rafforzamento del reddito di emergenza ...

Eccellenza, le società scelgono l'11 aprile per ripartire L'Eccellenza sceglie l'11 aprile per la ripartenza - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it L'Eccellenza lombarda ripartirà domenica 11 aprile. Dopo il sondaggio estemporaneo indetto dal Crl per ...

