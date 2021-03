Partecipazione lavoratori ad aziende, giuslavorista Proia: “Norma ma non vincolante” (Di martedì 16 marzo 2021) Per la Partecipazione dei lavoratori alla vita dell’azienda “la via più praticabile è quella della contrattazione di secondo livello” ed è “sicuramente immaginabile una disciplina-quadro, che però non deve essere vincolante e obbligatoria, ma deve rimettere alla contrattazione collettiva e alle parti sociali la concreta attuazione in relazione alle specifiche situazioni”. Lo afferma con Adnkronos/Labitalia, Giancarlo Proia, ordinario di Diritto del Lavoro all’Università Roma Tre, parlando del tema della Partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale. Tema rilanciato dal neo segretario del Pd, Enrico Letta, nel suo discorso all’Assemblea nazionale che lo ha eletto. Però, avverte Proia, “bisogna capire cosa si intende per Partecipazione dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Per ladeialla vita dell’azienda “la via più praticabile è quella della contrattazione di secondo livello” ed è “sicuramente immaginabile una disciplina-quadro, che però non deve esseree obbligatoria, ma deve rimettere alla contrattazione collettiva e alle parti sociali la concreta attuazione in relazione alle specifiche situazioni”. Lo afferma con Adnkronos/Labitalia, Giancarlo, ordinario di Diritto del Lavoro all’Università Roma Tre, parlando del tema delladeialla vita aziendale. Tema rilanciato dal neo segretario del Pd, Enrico Letta, nel suo discorso all’Assemblea nazionale che lo ha eletto. Però, avverte, “bisogna capire cosa si intende perdei ...

