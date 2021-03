Parlamento: Letta, 'gruppo Misto sia minore, serve riforma regolamenti' (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) - "La prima riforma da fare è quella dei regolamenti parlamentari. Il tema dei cambi casacca non è capito, serve la riforma dei regolamenti parlamentari nel rispetto del non vincolo di mandato". Lo ha detto Enrico Letta alla Stampa estera. "Si usi l'esperienza di altri Paesi o del Parlamento europeo. In tanti Paesi non esiste il gruppo Misto, nel Parlamento europeo è po' così, ha un ruolo minimo o minore", ha aggiunto il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) - "La primada fare è quella deiparlamentari. Il tema dei cambi casacca non è capito,ladeiparlamentari nel rispetto del non vincolo di mandato". Lo ha detto Enricoalla Stampa estera. "Si usi l'esperienza di altri Paesi o deleuropeo. In tanti Paesi non esiste il, neleuropeo è po' così, ha un ruolo minimo o", ha aggiunto il segretario del Pd.

