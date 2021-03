Papa Francesco ringrazia il presidente della Sampdoria Ferrero per la beneficienza (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha ricevuto una lettera di Papa Francesco per una donazione, destinata a opere di beneficenza, fatta in seguito all'udienza privata dello scorso 19 febbraio con il patron, lo staff tecnico e l'intera squadra presenti in Vaticano. "Ti ringrazio per la somma che, a nome dell'Unione Calcio Sampdoria, hai voluto farmi pervenire per le opere di carità - si legge nella lettera, il cui testo è stato pubblicato sul sito della società-. Ho molto apprezzato tale gesto di solidarietà e di fraternità a favore dei più bisognosi. E' vivo in me il ricordo della recente visita dei dirigenti e dei calciatori in Vaticano. Desidero ringraziare tutti per la consolante testimonianza "di ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 marzo 2021) IlMassimoha ricevuto una lettera diper una donazione, destinata a opere di beneficenza, fatta in seguito all'udienza privata dello scorso 19 febbraio con il patron, lo staff tecnico e l'intera squadra presenti in Vaticano. "Ti ringrazio per la somma che, a nome dell'Unione Calcio, hai voluto farmi pervenire per le opere di carità - si legge nella lettera, il cui testo è stato pubblicato sul sitosocietà-. Ho molto apprezzato tale gesto di solidarietà e di fraternità a favore dei più bisognosi. E' vivo in me il ricordorecente visita dei dirigenti e dei calciatori in Vaticano. Desiderore tutti per la consolante testimonianza "di ...

