Papa Francesco invia una lettera al presidente Ferrero | “Grazie per le opere di carità”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 16 marzo 2021) La Sampdoria sul suo sito ufficiale ha pubblicato unata daaldel club blucerchiato Massimoa seguito di una udienza provata avventura lo scorso 19 febbraio. Ecco il testo integrale. Caro Massimo, Ti ringrazio per la somma che, a nome dell’Unione Calcio Sampdoria, hai voluto farmi pervenire per ledi. Ho molto apprezzato tale gesto di solidarietà e di fraternità a favore dei più bisognosi. È vivo in me il ricordo della recente visita dei dirigenti e dei calciatori in Vaticano. Desidero ringraziare tutti per la consolante testimonianza “di squadra” unita, non solo nella competizione sportiva, ma anche nellaconcreta e nella promozione di sani valori per i giovani e per ...