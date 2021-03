Pallavolo, il presidente Fipav dopo il caso Lugli: “Faremo il possibile per non far ripetere queste situazioni, dovere tranquillizzare le ragazze” (Di martedì 16 marzo 2021) “Ho parlato con la ragazza e la società, speriamo di chiudere quanto prima questa vicenda. Da domani la commissione comincerà già a lavorare su questo problema. Faremo tutto il possibile affinché queste situazioni non si ripetano”, così il neo-presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, dopo quanto successo all’atleta Lara Lugli, la pallavolista rimasta incinta e citata in giudizio dal suo ex club dopo aver chiesto i soldi per uno stipendio arretrato, perché ha taciuto al momento dell’ingaggio “la propria intenzione di avere figli”. “Non possiamo fare noi i contratti con gli atleti ma potremo dare regole particolari – ha continuato Manfredi – Intanto siamo partiti ed è la cosa più importante. I 3/4 degli atleti della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) “Ho parlato con la ragazza e la società, speriamo di chiudere quanto prima questa vicenda. Da domani la commissione comincerà già a lavorare su questo problema.tutto ilaffinchénon si ripetano”, così il neo-della, Giuseppe Manfredi,quanto successo all’atleta Lara, la pallavolista rimasta incinta e citata in giudizio dal suo ex clubaver chiesto i soldi per uno stipendio arretrato, perché ha taciuto al momento dell’ingaggio “la propria intenzione di avere figli”. “Non possiamo fare noi i contratti con gli atleti ma potremo dare regole particolari – ha continuato Manfredi – Intanto siamo partiti ed è la cosa più importante. I 3/4 degli atleti della ...

