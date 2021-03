Pallamano, Qualificazioni Tokyo 2020: ecco le ultime sei ammesse al torneo olimpico (Di martedì 16 marzo 2021) Si è ultimato il novero delle formazioni qualificate al torneo olimpico maschile di Pallamano di Tokyo 2020, con i tornei IHF che hanno decretato le ultime sei ammesse, lasciando a casa qualche grande nome. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati. torneo 1: sul neutro di Podgorica (Montenegro) la Norvegia di Sander Sagosen ha conquistato tre successi, conquistando il pass insieme al Brasile, a quattro punti, mentre vengono eliminate la Corea del Sud del capocannoniere Park Kwang-soon ed il Cile. torneo 2: grandi emozioni a Montpellier, dove la Francia padrona di casa, il Portogallo e la Croazia si sono ritrovate a 4 punti, con gli slavi che resteranno a casa in virtù di una peggior differenza reti. Decisivo il ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Si è ultimato il novero delle formazioni qualificate almaschile didi, con i tornei IHF che hanno decretato lesei, lasciando a casa qualche grande nome. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati.1: sul neutro di Podgorica (Montenegro) la Norvegia di Sander Sagosen ha conquistato tre successi, conquistando il pass insieme al Brasile, a quattro punti, mentre vengono eliminate la Corea del Sud del capocannoniere Park Kwang-soon ed il Cile.2: grandi emozioni a Montpellier, dove la Francia padrona di casa, il Portogallo e la Croazia si sono ritrovate a 4 punti, con gli slavi che resteranno a casa in virtù di una peggior differenza reti. Decisivo il ...

