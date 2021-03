Palermo, si ferma Accardi: problemi al polpaccio per il terzino rosanero, oggi gli esami (Di martedì 16 marzo 2021) "La settimana che porta alla trasferta di Monopoli non inizia con delle buone notizie per il Palermo".Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle condizioni di Andrea Accardi. In occasione della sfida contro la Paganese, il terzino palermitano - che era stato schierato dal primo minuto dal tecnico Giacomo Filippi - si è infortunato nel corso del riscaldamento prima del match. E nella giornata di oggi si sottoporrà agli esami per valutare l’entità del problema che lo ha costretto al forfait."Il difensore ha avvertito un fastidio al polpaccio poco prima dell'inizio della partita e in giornata si conosceranno i tempi di un suo eventuale stop", si legge. Una vera e propria tegola per Filippi che fin qui ha utilizzato Accardi sia da ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 marzo 2021) "La settimana che porta alla trasferta di Monopoli non inizia con delle buone notizie per il".Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle condizioni di Andrea. In occasione della sfida contro la Paganese, ilpalermitano - che era stato schierato dal primo minuto dal tecnico Giacomo Filippi - si è infortunato nel corso del riscaldamento prima del match. E nella giornata disi sottoporrà agliper valutare l’entità del problema che lo ha costretto al forfait."Il difensore ha avvertito un fastidio alpoco prima dell'inizio della partita e in giornata si conosceranno i tempi di un suo eventuale stop", si legge. Una vera e propria tegola per Filippi che fin qui ha utilizzatosia da ...

