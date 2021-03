Palermo, rosanero formato trasferta: contro il Monopoli caccia al tris senza subire gol (Di martedì 16 marzo 2021) "Rosa formato trasferta, caccia al tris senza subire gol".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte dal Palermo di Giacomo Filippi lontano dal "Renzo Barbera". Due le vittorie conquistate nelle ultime due partite giocate in trasferta dalla compagine rosanero contro Catania e Paganese. Zero i gol subiti, "in controtendenza con quanto visto in casa", si legge. Sì, perché il Palermo tra le mura amiche ha quasi sempre incassato almeno un gol (quattro contro la Juve Stabia).contro il Monopoli, gli uomini di Filippi hanno la possibilità di centrare il ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 marzo 2021) "Rosaalgol".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte daldi Giacomo Filippi lontano dal "Renzo Barbera". Due le vittorie conquistate nelle ultime due partite giocate indalla compagineCatania e Paganese. Zero i gol subiti, "intendenza con quanto visto in casa", si legge. Sì, perché iltra le mura amiche ha quasi sempre incassato almeno un gol (quattrola Juve Stabia).il, gli uomini di Filippi hanno la possibilità di centrare il ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, rosanero formato trasferta: contro il Monopoli caccia al tris senza subire gol - Mediagol : #Palermo, rosanero formato trasferta: contro il Monopoli caccia al tris senza subire gol - tifosipalermoit : De Rose finora titolare fisso da quando è arrivato in maglia rosanero. Ma a Monopoli non ci sarà, causa squalifica… - WiAnselmo : #Palermo, si ferma Accardi: problemi al polpaccio per il terzino rosanero, oggi gli esami - Mediagol : #Palermo, si ferma Accardi: problemi al polpaccio per il terzino rosanero, oggi gli esami -