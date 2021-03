(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – C’è chi propone una scommessa: farà prima De Magistris a puntellare la sua maggioranza e a sopravviveretempesta scatenata dalle dimissioni dell’assessoracultura Eleonora Deo faranno prima le opposizioni a mandarlo a casa prima ancora delle elezioni previste ad ottobre? Il banco accetta puntate di ogni genere, come si dice in questi casi. Ma è certo che paga poco la prima ipotesi: che De Magistris faccia prima a sostituire la Dee a sopravvivere a se stesso, i bookmakers di piazza Municipio lo danno quasi per scontato. Semmai, le quote si fanno più interessanti per il nome che andrà a sostituiredelegacultura la De. La nomination che per ora ha le maggiori chance di farcela è quella di Elena ...

anteprima24 : ** Palazzo San Giacomo, caccia alla poltrona della De Majo ** - alberto_sanavia : #16marzo 1481, #Venezia: s’approva la #mariegola (statuto) della Scuola Grande di San Rocco. Il #28marzo 1490 si tr… - EBoffano : @GigiPadovani @nomfup @ferrarailgrasso Palazzo Nuovo, facoltà umanistiche di Torino. Ma ricordo soprattutto la mani… - EcoAltoMolise : Vaccini, Paoletti provoca: «Faremo prelievi, visite specialistiche e ricoveri a Palazzo San Francesco» -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo San

L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese

L'appuntamento viene trasmesso in diretta web tv, presso l'Aula del IV piano diMacuto, a partire dalle ore 14,45.Come comunica la sala stampa vaticana, Papa Francesco ha ricevuto ieri 'in Udienza, nelApostolico Vaticano, i Capitani Reggenti della Serenissima Repubblica diMarino, le LL. EE. i Signori Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, i quali hanno poi incontrato l'Em.mo Card. Pietro ...Campidoglio per la liberazione di Aung San Suu Kyi, il volto del Premio Nobel per la Pace esposto in Piazza del Campidoglio ...È l’iniziativa promossa da Roma Capitale a sostegno delle richieste per la liberazione di Aung San Suu Kyi, attivista per i diritti umani e oppositrice del regime militare nel suo Paese. Un gesto e un ...