Paesi Bassi al voto. Rutte verso il quarto mandato, fiaccato dalla Brexit (Di martedì 16 marzo 2021) Sono iniziate le elezioni legislative in Olanda, considerate un test della gestione della pandemia da parte del governo attuale. Gli elettori dovranno scegliere i 150 deputati della Camera dei rappresentanti (Tweede Kamer), l’unico ramo parlamentare soggetto a voto popolare. Inizialmente il voto era previsto per mercoledì, ma a causa delle restrizioni anti-Covid, le autorità hanno deciso di spalmare la consultazione su tre giorni, dal 15 al 17 marzo. Ad aggiungere particolarità a questo processo elettorale c’è il fatto che da diversi mesi il governo in carica è dimissionario e la pandemia ha provocato molta tensione nel tessuto economico e sociale. Tuttavia, sull’esito finale si prevedono poche sorprese. È molto probabile che il primo ministro liberal-conservatore Mark Rutte sarà riconfermato per un quarto ... Leggi su formiche (Di martedì 16 marzo 2021) Sono iniziate le elezioni legislative in Olanda, considerate un test della gestione della pandemia da parte del governo attuale. Gli elettori dovranno scegliere i 150 deputati della Camera dei rappresentanti (Tweede Kamer), l’unico ramo parlamentare soggetto apopolare. Inizialmente ilera previsto per mercoledì, ma a causa delle restrizioni anti-Covid, le autorità hanno deciso di spalmare la consultazione su tre giorni, dal 15 al 17 marzo. Ad aggiungere particolarità a questo processo elettorale c’è il fatto che da diversi mesi il governo in carica è dimissionario e la pandemia ha provocato molta tensione nel tessuto economico e sociale. Tuttavia, sull’esito finale si prevedono poche sorprese. È molto probabile che il primo ministro liberal-conservatore Marksarà riconfermato per un...

Advertising

you_trend : ???? Domani si vota nei #PaesiBassi per le elezioni generali ?? @lucianabig ci spiega 5 motivi per cui vale la pena… - mikemoratinos : RT @you_trend: ???? Domani si vota nei #PaesiBassi per le elezioni generali ?? @lucianabig ci spiega 5 motivi per cui vale la pena seguirle:… - gabrielbosc : RT @you_trend: ???? Domani si vota nei #PaesiBassi per le elezioni generali ?? @lucianabig ci spiega 5 motivi per cui vale la pena seguirle:… - MauroBeltramo : RT @you_trend: ???? Domani si vota nei #PaesiBassi per le elezioni generali ?? @lucianabig ci spiega 5 motivi per cui vale la pena seguirle:… - you_trend : ???? Domani si vota nei #PaesiBassi per le elezioni generali ?? @lucianabig ci spiega 5 motivi per cui vale la pena… -