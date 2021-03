Oscar, Grammy & Co.: come fermare l’emorragia di ascolti (Di martedì 16 marzo 2021) (Foto: Getty Images)Nella giornata di ieri le nomination agli Oscar 2021 hanno monopolizzato il mondo dello spettacolo e dell’informazione. Nonostante la pandemia, siamo pur sempre nella cosiddetta awards season, il periodo cioè delle tradizionali cerimonie di premiazione americane; nelle scorse settimane, infatti, si sono svolti i Golden Globes e i Grammy. Pubblico assente, esibizioni in sicurezza, molti collegamenti da remoto, red carpet virtuali e tutti gli ingredienti che facevano parte delle serate piene di glamour e autocelebrazione abbandonati. Risultato: qualcosa in queste manifestazioni non torna. A non tornare è soprattutto il pubblico: con 8,8 milioni di spettatori, la 63esima edizione dei Grammy, andata in onda lo scorso weekend, ha toccato il record negativo degli ultimi anni (18,7 milioni nel 2020 e 19,9 nel 2019). Anche ... Leggi su wired (Di martedì 16 marzo 2021) (Foto: Getty Images)Nella giornata di ieri le nomination agli2021 hanno monopolizzato il mondo dello spettacolo e dell’informazione. Nonostante la pandemia, siamo pur sempre nella cosiddetta awards season, il periodo cioè delle tradizionali cerimonie di premiazione americane; nelle scorse settimane, infatti, si sono svolti i Golden Globes e i. Pubblico assente, esibizioni in sicurezza, molti collegamenti da remoto, red carpet virtuali e tutti gli ingredienti che facevano parte delle serate piene di glamour e autocelebrazione abbandonati. Risultato: qualcosa in queste manifestazioni non torna. A non tornare è soprattutto il pubblico: con 8,8 milioni di spettatori, la 63esima edizione dei, andata in onda lo scorso weekend, ha toccato il record negativo degli ultimi anni (18,7 milioni nel 2020 e 19,9 nel 2019). Anche ...

