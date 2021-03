Oscar 2021, alla cerimonia di premiazione solo presentatori e candidati: le nuove regole dell’Academy (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gli addetti ai lavori lo avevano anticipato già un mese fa. A causa della pandemia da Coronavirus, gli Oscar 2021 saranno all’insegna del distanziamento fisico, lontano dai fasti del passato. Sul palco si alterneranno solo i presentatori, i candidati e i loro ospiti: saranno loro a partecipare di persona alla “notte delle stelle”. La notizia è stata data dal presidente dell’Academy of Motion Pictures David Rubin dopo le nomination del 15 marzo. Sarà una serata blindatissima, durante la quale anche tutti gli eventi che di solito precedono e seguono la cerimonia dei premi, tra cui il tradizionale pranzo dei candidati e il 2Ballo dei governatori” sono stati cancellati. Pare quindi che anche l’idea di un red carpet affollato sia stata ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gli addetti ai lavori lo avevano anticipato già un mese fa. A causa della pandemia da Coronavirus, glisaranno all’insegna del distanziamento fisico, lontano dai fasti del passato. Sul palco si alterneranno, ie i loro ospiti: saranno loro a partecipare di persona“notte delle stelle”. La notizia è stata data dal presidenteof Motion Pictures David Rubin dopo le nomination del 15 marzo. Sarà una serata blindatissima, durante la quale anche tutti gli eventi che di solito precedono e seguono ladei premi, tra cui il tradizionale pranzo deie il 2Ballo dei governatori” sono stati cancellati. Pare quindi che anche l’idea di un red carpet affollato sia stata ...

