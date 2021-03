Orrore in Mozambico | miliziani islamici decapitano bambini

Advertising

DGiannese : #Mozambico, bambini e ragazzi decapitati dai terroristi. L'orrore nel nord del Paese a #CaboDelgado denunciato dagl… - alabianca3 : RT @DF_SaveChildren: Le testimonianze delle famiglie sfollate in #Mozambico che hanno visto decapitare i propri bambini riempiono di orrore… - simonaumberta : RT @DF_SaveChildren: Le testimonianze delle famiglie sfollate in #Mozambico che hanno visto decapitare i propri bambini riempiono di orrore… - leganelcuore : RT @leganelcuore: INVECE DI VIETARE L'INGRESSO AGLI ISLAMICI NELLA VECCHIA CRISTIANA EUROPA, I #SINISTRATI NE HANNO FAVORITO L'INSEDIAMENTO… - SaveChildrenIT : RT @DF_SaveChildren: Le testimonianze delle famiglie sfollate in #Mozambico che hanno visto decapitare i propri bambini riempiono di orrore… -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore Mozambico

Succede nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, in. È la denuncia di Save the Children che, in un rapporto reso noto oggi, racconta l'vissuto dalle madri. "Quella notte il ...8.58in, bambini decapitati Bambini decapitati nell'area di Cabo Delgado,nord - est del,da miliziani islamisti. Lo denuncia Save the Children, che lancia l'allarme per una crisi "...Orrore in Mozambico: secondo Save The Children miliziani jihadisti avrebbero decapitato molti bambini nella zona di Cabo Delgado. I gruppi di insorti stanno attaccando interi villaggi, massacrando le ...MAPUTO. Orrore dell’Isis in Mozambico. Diversi bambini e adolescenti sono stati decapitati dai militanti islamici legati a Isis. È quanto denuncia Save the Children nel suo ultimo rapporto. L’organizz ...