Ora legale: domenica 28 marzo le lancette saranno spostate un’ora avanti (Di martedì 16 marzo 2021) Ora legale 2021: alle 2 di domenica 28 marzo le lancette andranno avanti di un’ora. In molti Paesi d’Europa (come Francia e Germania) tale consuetudine è stata abolita. Alle 2 di domenica 28 marzo tornerà l’ora legale: le lancette degli orologi dovranno essere spostate in avanti di un’ora. La convenzione, adottata per sfruttare meglio l’irradiazione Leggi su 2anews (Di martedì 16 marzo 2021) Ora2021: alle 2 di28leandrannodi. In molti Paesi d’Europa (come Francia e Germania) tale consuetudine è stata abolita. Alle 2 di28tornerà l’ora: ledegli orologi dovranno essereindi. La convenzione, adottata per sfruttare meglio l’irradiazione

Advertising

JbSvito : @ECastamere figurati, io in una domanda a trabocchetto su diritto penale sull'essere legale o meno un culto satanic… - biiebsmile : Raga Ma sapete quali paesi hanno aderito ad eliminare l’ora legale? - Irena67516527 : @Boh472476222 Odio l ora legale,speravo finisse.. - Iwiwd_ : non credo che fare matematica alla prima ora sia legale. e se lo è, aboliamo lezioni di matematica alle prime 2 ore… - FrankiePotassio : Che palle, quando tornerà l'ora legale ci sarà un'ora in meno per stare in disco. #teamorasolare -