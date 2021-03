“One Punch Band”, il metal di The Old Skull incontra il rap dei Romanderground (Di martedì 16 marzo 2021) “One Punch Band” è il titolo del nuovo singolo e videoclip della formazione The Old Skull con il collettivo Romanderground, disponibile da martedì 16 marzo e pubblicato da TAK Production. A un anno dal primo album “Fantasmi, Ruggine e Rumore” torna la Band metal rapcore che coinvolge abitualmente esponenti della scena rap nazionale, creando sempre nuovi accostamenti di crossover contemporaneo. La Band composta da Luca Martino (batteria), Francesco Persia (chitarra), Emanuele Calvelli (basso) e Alex Merola (chitarra) offre un tappeto di ritmiche serrate e chitarre distorte agli MC Mister T e Prisma, accompagnati dagli scratch di DJ Snifta. Un massiccio impianto di basso e batteria sostiene una vasta gamma di distorsioni sature, che celebrano la grinta e la rabbia ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) “One” è il titolo del nuovo singolo e videoclip della formazione The Oldcon il collettivo, disponibile da martedì 16 marzo e pubblicato da TAK Production. A un anno dal primo album “Fantasmi, Ruggine e Rumore” torna larapcore che coinvolge abitualmente esponenti della scena rap nazionale, creando sempre nuovi accostamenti di crossover contemporaneo. Lacomposta da Luca Martino (batteria), Francesco Persia (chitarra), Emanuele Calvelli (basso) e Alex Merola (chitarra) offre un tappeto di ritmiche serrate e chitarre distorte agli MC Mister T e Prisma, accompagnati dagli scratch di DJ Snifta. Un massiccio impianto di basso e batteria sostiene una vasta gamma di distorsioni sature, che celebrano la grinta e la rabbia ...

Advertising

hufflemuffin_ : First anime: One Punch Man Last anime: Demon Slayer Best anime: AOT e non voglio sentire scuse Worst anime: Le prim… - OusurtaArthura : @odoffy One piece, bnha, one punch man e naruto - WideMdr : @KoutaSanDB ahahhaha one punch man bg ?!?! - _Marjuh : per best ho pensato si intendesse COMFORT btw attack on titan, one punch man, free, sk8, death parade, berserk, Tok… - Fra_dal1897 : First anime: Saint Seiya Last anime: Sirius The Jaeger (finito), Psycho-Pass (cw) Best anime: Bungo Stray Dogs, Do… -