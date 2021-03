Omicidio Massafra Trovato impiccato il 60enne che ha ucciso le due donne

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 16 marzo 2021) È statomorto suicida questa mattina l’uomo che hamoglie e suocera a, nel Tarantino. Antonio Granata, potatore di 61 anni, si è. Lo riporta l’Agi. L’uomo si èa Palagiano, centro poco distante da. Nel tardo pomeriggio di lunedì Granata avevamoglie e suocera colpendole alla gola con un coltello e, si presume, anche un attrezzo da lavoro, come forbici o cesoie, e ferite alla testa. L’assassino era fuggito in auto ed era subito scattata una caccia all’uomo da parte dei Carabinieri, anche nelle gravine della zona. La causa scatenante sarebbe stata una furibonda lite, seguita da un raptus, intorno alle 17 di lunedì. L’appartamento del delitto è a pianterreno, in uno stabile a un piano di via Leonardo Da Vinci, ...