Omceo Roma: bene Governo su scudo legale per medici (Di martedì 16 marzo 2021) Roma – “Siamo contenti di sapere che il Governo stia lavorando a uno scudo legale per i medici. Bisogna far lavorare i colleghi che devono vaccinare nella massima sicurezza, senza avere il terrore.” “Anche perche’ esistono situazioni di natura contrattuale diverse l’una dall’altra, per cui ci sono colleghi scoperti da assicurazione. Non ci piove sul fatto che ci voglia lo scudo legale per i medici”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire, dopo che il ministro della Salute, Roberto Speranza, oggi ha fatto sapere che il Governo e’ al lavoro sullo scudo legale per i medici. Leggi su romadailynews (Di martedì 16 marzo 2021)– “Siamo contenti di sapere che ilstia lavorando a unoper i. Bisogna far lavorare i colleghi che devono vaccinare nella massima sicurezza, senza avere il terrore.” “Anche perche’ esistono situazioni di natura contrattuale diverse l’una dall’altra, per cui ci sono colleghi scoperti da assicurazione. Non ci piove sul fatto che ci voglia loper i”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine deidi, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire, dopo che il ministro della Salute, Roberto Speranza, oggi ha fatto sapere che ile’ al lavoro sulloper i

Omceo Roma: Lazio zona rossa garantisce assistenza sanitaria a tutti Roma " "Le misure restrittive che riguardano la nostra regione sono fondamentali per garantire a tutti i pazienti un'adeguata assistenza sanitaria". Cosi' il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, commentando a Tele Radio Stereo la probabilita' quasi certa che il Lazio entri in 'zona rossa' a partire da lunedi' 15 marzo. "Voglio ricordare - ha aggiunto - che oltre ai ...

