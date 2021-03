Oltre 500 morti di Covid nelle ultime 24 ore: mai così tanti da gennaio (Di martedì 16 marzo 2021) Francesca Galici Tornano a crescere i morti per coronavirus nel nostro Paese a quasi un anno esatto dalle strazianti immagini dei camion di Bergamo La terza ondata di coronavirus ha travolto il Paese e ce lo dimostrano le 502 vittime registrate nelle ultime ore, mai così tante dallo scorso gennaio, quando l'Italia stava iniziando a vedere la luce dopo la seconda ondata. I numeri dei nuovi contagi e dei ricoveri in terapia intensiva preoccupano gli esperti, che temono ripercussioni sugli ospedali e ulteriori aumenti dei decessi. Intanto Ema deciderà giovedì il destino del vaccino AstraZeneca, bloccato ieri in numerosi Paesi d'Europa per precauzione e, almeno per quanto riguarda l'Italia, per i casi di trombosi verificatisi in Germania. Giungono comunque notizie positive sul vaccino ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Francesca Galici Tornano a crescere iper coronavirus nel nostro Paese a quasi un anno esatto dalle strazianti immagini dei camion di Bergamo La terza ondata di coronavirus ha travolto il Paese e ce lo dimostrano le 502 vittime registrateore, maitante dallo scorso, quando l'Italia stava iniziando a vedere la luce dopo la seconda ondata. I numeri dei nuovi contagi e dei ricoveri in terapia intensiva preoccupano gli esperti, che temono ripercussioni sugli ospedali e ulteriori aumenti dei decessi. Intanto Ema deciderà giovedì il destino del vaccino AstraZeneca, bloccato ieri in numerosi Paesi d'Europa per precauzione e, almeno per quanto riguarda l'Italia, per i casi di trombosi verificatisi in Germania. Giungono comunque notizie positive sul vaccino ...

