Oltre 500 morti, 319 ingressi in 24 ore nelle intensive: nuovo drammatico record. Bollettino, la situazione è fuori controllo? (Di martedì 16 marzo 2021) Continua a peggiorare la situazione epidemiologica dell'Italia, con il picco che è atteso tra circa una settimana. Ma nel frattempo i dati diventano sempre più pesanti e non aiutano ad affrontare con serenità un momento già di per sé complicato per via del blocco imposto da gran parte dell'Europa al vaccino AstraZeneca. Il Bollettino di oggi, martedì 16 marzo, dà conto di 20.396 contagiati, 14.116 guariti e 502 morti su 369.375 tamponi analizzati, con tasso di positività al 5,5 per cento (-3 rispetto a ieri). In particolare preoccupa l'improvvisa impennata dei decessi, soprattutto se messa in relazione con i dati che arrivano dal sistema sanitario nazionale, sul quale la pressione continua ad aumentare giorno dopo giorno. Oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è +760 (26.098 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Continua a peggiorare laepidemiologica dell'Italia, con il picco che è atteso tra circa una settimana. Ma nel frattempo i dati diventano sempre più pesanti e non aiutano ad affrontare con serenità un momento già di per sé complicato per via del blocco imposto da gran parte dell'Europa al vaccino AstraZeneca. Ildi oggi, martedì 16 marzo, dà conto di 20.396 contagiati, 14.116 guariti e 502su 369.375 tamponi analizzati, con tasso di positività al 5,5 per cento (-3 rispetto a ieri). In particolare preoccupa l'improvvisa impennata dei decessi, soprattutto se messa in relazione con i dati che arrivano dal sistema sanitario nazionale, sul quale la pressione continua ad aumentare giorno dopo giorno. Oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è +760 (26.098 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ...

Advertising

CarloStagnaro : In pratica: strategico è ciò che @GruppoCDP dice e di tutto ciò che è strategico @GruppoCDP può comprare quote di c… - MagaMagaoz : @sonoscettico @Jo_fer7 @MrScafandro @freeSpitit83 @enricoruggeri Purtroppo ?? Oggi oltre 500 deceduti causa covid in Italia, qualcosa non va - tusciaweb : Coronavirus, oltre 500 morti in 24 ore Roma - Coronavirus, oltre 500 morti in 24 ore e 20mila 396 nuovi casi di… - doomboy : Oggi in Italia sono morte circa 500 persone, per Covid. Dall'inizio dell'epidemia, oltre 100.000. Però fanno più p… - ttffiocca : RT @Open_gol: ?? Oltre 500 morti in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 500 Covid: 20.396 casi. oltre 500 decessi. Record di ricoveri in terapia intensiva (+319) Oggi il bollettino del ministero della Salute registra una nuova impennata di nuovi casi: ben 20.396. In forte aumento il numero dei decessi: oltre 500 vittime nelle ultime 24 ore. E' record anche negli ingressi in terapia intensiva: 319 in più rispetto a ieri. 369.375 i tamponi processati, il tasso di positività che scende al 5,5%. E ...

L'inclusione? È la vera sfida del lavoro. Parola di Fondazione Adecco (16/03/2021) 'In questi anni abbiamo implementato 500 progetti educativi al lavoro e 580 corsi ... Fondazione Francesca Rava, Fcei, Fondazione Progetto Arca, Mission Bambini, Fondazione Sacra Famiglia oltre a tante ...

Dante700 nel mondo, oltre 500 eventi della Farnesina ANSA Nuova Europa Iliad ha 7,2 milioni di clienti in Italia Il gestore che ha fatto della trasparenza, dei canoni low cost e dello stop alle rimodulazioni tariffarie le sue carte vincenti festeggia i 7,2 milioni di clienti - 2 milioni in più rispetto allo stes ...

Coronavirus, in provincia di Varese oggi 88 contagi. In Lombardia 2.185 casi e 79 vittime Decisa risalita dei casi sul nostro territorio dopo due giorni di tregua. In regione ancora crescita dei ricoverati in terapia intensiva (+37) e in reparto (+276). Oltre 1.500 i guariti ...

Oggi il bollettino del ministero della Salute registra una nuova impennata di nuovi casi: ben 20.396. In forte aumento il numero dei decessi:vittime nelle ultime 24 ore. E' record anche negli ingressi in terapia intensiva: 319 in più rispetto a ieri. 369.375 i tamponi processati, il tasso di positività che scende al 5,5%. E ...'In questi anni abbiamo implementatoprogetti educativi al lavoro e 580 corsi ... Fondazione Francesca Rava, Fcei, Fondazione Progetto Arca, Mission Bambini, Fondazione Sacra Famigliaa tante ...Il gestore che ha fatto della trasparenza, dei canoni low cost e dello stop alle rimodulazioni tariffarie le sue carte vincenti festeggia i 7,2 milioni di clienti - 2 milioni in più rispetto allo stes ...Decisa risalita dei casi sul nostro territorio dopo due giorni di tregua. In regione ancora crescita dei ricoverati in terapia intensiva (+37) e in reparto (+276). Oltre 1.500 i guariti ...