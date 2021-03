Oggi è un altro giorno racconta il dramma: “le lacrime sono state tante” (Di martedì 16 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Oggi è un altro giorno nella nuova puntata ha raccontato il dramma di una delle attrici italiane conosciute, ecco le sue parole. Una nuova puntata condotta da Serena Bortone è quella che è andata in onda proprio pochi minuti fa su Rai Uno, la conduttrice e giornalista ha ospitato nel suo studio prima gli Extraliscio Leggi su youmovies (Di martedì 16 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è unnella nuova puntata hato ildi una delle attrici italiane conosciute, ecco le sue parole. Una nuova puntata condotta da Serena Bortone è quella che è andata in onda proprio pochi minuti fa su Rai Uno, la conduttrice e giornalista ha ospitato nel suo studio prima gli Extraliscio

Advertising

matteosalvinimi : Oggi in tribunale a Napoli: se chi mi ha minacciato e insultato vorrà fare un po’ di beneficenza per un’associazion… - stebellentani : Intanto, mentre ci diciamo da soli che tuteliamo la salute, e noi sì che siamo i buoni, altro che il resto del mond… - amnestyitalia : Oggi #14marzo sono 3 anni senza Marielle Franco, uccisa perché le sue battaglie in difesa dei più deboli 'davano fa… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #16marzo #Coronavirus #Covid_19 - enhypenitalia : [#??] 210317 Risposta #JUNGWON: Tra l’altro oggi inizia EnHi S2!! Sono molto gasato anche io? @ENHYPEN_members… -