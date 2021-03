(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) –, società vicentina specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, quotata all’AIM Italia, si èta unper la fornitura di unadiper Satellite Laser Ranging (SLR) all’Osservatorio di Yebes in Spagna. Il valore complessivo della commessa è di circa 800.000 euro. Ildi fornitura siglato dasi inserisce nel quadro dell’importante progetto scientifico promosso dal National Center of Geographic Information, guidato dalla società spagnola TTI con il supporto dalla tedesca DiGOS. Il progetto rientra nell’ importante iniziativa di ricerca scientifica YDALGO, cofinanziato dai fondi FEDER e il cui valore complessivo ammonta a circa ...

Advertising

DividendProfit : Officina Stellare si aggiudica contratto per stazione terra SLR - Andreacocco87 : #OfficinaStellare: «Sulla via della democratizzazione dello spazio lavoriamo alla prima Space factory» - Il Sole 24… -

Ultime Notizie dalla rete : Officina Stellare

Il Messaggero

, società vicentina specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, quotata all'AIM Italia, si è aggiudicata un contratto per la fornitura di una stazione di ...ha annunciato questa mattina di avere siglato un contratto del valore complessivo di circa 800 mila euro per la fornitura di una stazione di terra per Satellite Laser Ranging (SLR), ...(Teleborsa) - Officina Stellare, società vicentina specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, quotata all’AIM Italia, si è aggiudicata un contratto per la fornitura di una st ...Il contratto di fornitura siglato da Officina Stellare si inserisce nel quadro dell’importante progetto scientifico promosso dal National Center of Geographic Information, guidato dalla società spagno ...