Nuovo piano vaccini, chi ha la priorità? (Di martedì 16 marzo 2021) Nuovo piano vaccini, chi ha la priorità. Quali sono le cinque categorie individuate dal governo per completare la campagna di vaccinazione. Il Nuovo piano vaccini presentati dal governo Draghi rivede le priorità e cambia le regole rispetto al piano approvato dal governo Conte bis: andiamo allora a vedere chi ha la priorità in base alle nuove indicazioni contenute nel piano. Nuovo piano vaccini: chi ha la priorità Nella nuova versione del piano vaccini viene confermata la priorità per gli over 80, per gli uomini delle forze dell’ordine e delle forze di polizia e per il ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 marzo 2021), chi ha la. Quali sono le cinque categorie individuate dal governo per completare la campagna di vaccinazione. Ilpresentati dal governo Draghi rivede lee cambia le regole rispetto alapprovato dal governo Conte bis: andiamo allora a vedere chi ha lain base alle nuove indicazioni contenute nel: chi ha laNella nuova versione delviene confermata laper gli over 80, per gli uomini delle forze dell’ordine e delle forze di polizia e per il ...

Advertising

marattin : Non ci voleva (e serveil massimo della chiarezza su cosa è successo) ma ora è fondamentale - più di quanto non si c… - NicolaPorro : Cosa c’è dietro la scelta del nuovo commissario ?????????????????? di andare a raccontare il piano vaccini nel salottino di… - lucianonobili : 'Il nuovo piano serve al #cambiodipasso: 500mila vaccinazioni al giorno e neanche una dose sprecata”. Davvero rassi… - VEventuali : @visionaria_io non mi pare, c'è un nuovo piano vaccini ad esempio (condivisibile o meno che sia) - sprto : RT @Lorenzo_Borga_: Abbiamo sospeso il vaccino approvato che ci garantiva più dosi, annunciato il settimo scostamento di bilancio di almeno… -