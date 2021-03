Nuovo | dimezzato e a guida Locatelli Ecco il Cts dell' era Draghi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 16 marzo 2021) Numero di componenti ridotto, aperto a un rappresentantee Regioni e a esperti di statistica e matematica per un’analisi dei dati più puntuale. È il Comitato tecnico scientifico’era, affidato al coordinamento del presidente del Consiglio Superiore di Sanità, il professore Franco. Al suo fianco, portavoce unico, il presidente’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Uscito di scena l’ormai ex coordinatore Agostino Miozzo, che si è dimesso domenica con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, Mario, e al ministroa Salute, Roberto Speranza - non senza malumori per alcune dichiarazioni rese alla stampa, non particolarmente apprezzate nel Comitato nonostante una sua mail di scuse inviata in mattinata - al ...