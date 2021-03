Nuovo decreto Covid: congedo parentale, a chi spetta e come funziona? (Di martedì 16 marzo 2021) Il Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2021 ha approvato il decreto Legge che, alla luce della crescita smisurati dei contagi da Covid -19 e in vista delle festività pasquali, ha stabilito misure ancora più restrittive rispetto a quelle già in vigore per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021 al fine di limitare la diffusione del virus. E’ stato riconfermato il congedo parentale che ha visto la luce nel corso del 2020, quindi un interesse particolare nel Nuovo decreto Covid è stato riservato ai genitori lavoratori dipendenti e ai loro figli minori i quali, in ipotesi di sospensione dell’attività scolastica in presenza o in casi di quarantena delle classi, hanno il diritto di essere seguiti nella didattica a distanza. Il congedo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Il Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2021 ha approvato ilLegge che, alla luce della crescita smisurati dei contagi da-19 e in vista delle festività pasquali, ha stabilito misure ancora più restrittive rispetto a quelle già in vigore per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021 al fine di limitare la diffusione del virus. E’ stato riconfermato ilche ha visto la luce nel corso del 2020, quindi un interesse particolare nelè stato riservato ai genitori lavoratori dipendenti e ai loro figli minori i quali, in ipotesi di sospensione dell’attività scolastica in presenza o in casi di quarantena delle classi, hanno il diritto di essere seguiti nella didattica a distanza. Il...

