Nuove direttive Covid: due metri di distanza e quarantena per i vaccinati (Di martedì 16 marzo 2021) Covid, la circolare Inail-Iss è chiara: le varianti continuano a preoccupare, la distanza minima aumenterà a due metri. "È possibile considerare la somministrazione di un'unica dose purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dall'infezione e entro i 6 mesi dalla stessa": questa la decisione che riguarda tutti coloro che hanno già L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

