Nuova zona bianca in Italia | la bella notizia che nessuno si aspettava

Leggi su howtodofor

(Di martedì 16 marzo 2021) Di bianco le isole hanno già il colore della sabbia, ma ora vogliono anche diventarlo come "". E l'Isola d'Elba è tra quelle che potrebbero passare presto in. La settimana scorsa era arrivata la proposta in diretta Facebook da parte del presidente della regione Toscana Eugenio Giani. «La Toscana ha una sua. Nella giornata di oggi (ndr, 12 marzo) non ci sono contagi nell'Isola d'Elba. La prossima settimana chiederò al governo, se è possibile, come avviene per la Sardegna, di definire anche il nostro arcipelago in». La regione presieduta da Christian Solinas è infatti "" dal 1 marzo e lo sarà fino al 6 aprile, dopo che il presidente ha prorogato l'ordinanza. Per passare in...