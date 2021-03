Nuova vita per Lichtsteiner: stagista in un’azienda di orologi (Di martedì 16 marzo 2021) Dalle corse sulle fasce degli stadi italiani (e non solo) alle botteghe svizzere. Stefan Lichtsteiner, a quasi un anno dal suo ritiro, vuole tornare a lavorare, seguendo la sua grande passione. Attraverso i social, l’ex Lazio e Juventus ha annunciato che comincerà un periodo da tirocinante alla Maurice de Mauriac, azienda di orologi con sede L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 16 marzo 2021) Dalle corse sulle fasce degli stadi italiani (e non solo) alle botteghe svizzere. Stefan, a quasi un anno dal suo ritiro, vuole tornare a lavorare, seguendo la sua grande passione. Attraverso i social, l’ex Lazio e Juventus ha annunciato che comincerà un periodo da tirocinante alla Maurice de Mauriac, azienda dicon sede L'articolo

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Arkansas approva la legge più restrittiva in Usa sull'aborto. Il provvedimento vieta l'interruzione di gravidanza… - albertomarti : RT @CalcioFinanza: Nuova vita per #Lichtsteiner: stagista presso Maurice de Mauriac, azienda di orologi con sede a Zurigo - Lucatt_ : RT @CalcioFinanza: Nuova vita per #Lichtsteiner: stagista presso Maurice de Mauriac, azienda di orologi con sede a Zurigo - Clutcher : @MitjaBof @malexorg Ben diverso, anche perché il virus ti fa tanti regali anche se ti lascia in vita. Non ultimo,… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Nuova vita per Lichtsteiner: stagista in un’azienda di orologi: Dalle corse sulle fasce degli… -