Nuova Champions League, si allarga il fronte del no al torneo che ammazzerebbe i campionati: ora ci sono anche club inglesi (Di martedì 16 marzo 2021) Le prime pennellate hanno dipinto un quadro piuttosto astratto. Perché nelle ultime settimane in molti hanno espresso i propri dubbi sulla formula che dal 2024 trasformerà la Champions League in un torneo formato monstre. Solo che all’inizio tutti si sono soffermati sulle stesse questioni: le cento partite in più che si giocheranno fra agosto e febbraio, l’apertura a ulteriori quattro club, l’incremento dei match di contorno che diluiranno l’epica dell’impresa. Tutto vero, certo. Eppure le perplessità sono state liquidate come l’ennesimo anelito conservatore del pallone, uno sport perennemente terrorizzato dalla possibilità di evolversi. L’equazione è evidente: più fiorisce la Champions, più avvizziscono i campionati nazionali. La parte difficile è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Le prime pennellate hanno dipinto un quadro piuttosto astratto. Perché nelle ultime settimane in molti hanno espresso i propri dubbi sulla formula che dal 2024 trasformerà lain unformato monstre. Solo che all’inizio tutti sisoffermati sulle stesse questioni: le cento partite in più che si giocheranno fra agosto e febbraio, l’apertura a ulteriori quattro, l’incremento dei match di contorno che diluiranno l’epica dell’impresa. Tutto vero, certo. Eppure le perplessitàstate liquidate come l’ennesimo anelito conservatore del pallone, uno sport perennemente terrorizzato dalla possibilità di evolversi. L’equazione è evidente: più fiorisce la, più avvizziscono inazionali. La parte difficile è ...

