NOW TV cambia nome: il servizio di streaming di Sky diventa NOW (Di martedì 16 marzo 2021) NOW TV, il servizio di streaming di Sky, da oggi cambia nome e diventa NOW, e sarà disponibile anche su Fire TV di Amazon. Il servizio di streaming di Sky NOW TV da oggi cambia nome e look diventando NOW, per sottolineare la semplicità che contraddistingue il servizio dedicato all'intrattenimento. La piattaforma sarà inoltre disponibile su Fire TV di Amazon, aumentando così l'accessibilità dei contenuti. Gli utenti di NOW potranno accadere a film serie tv, show, alle produzioni Sky Original e agli eventi sportivi dal vivo e on demand. Il nuovo simbolo riflette un''identità dall'elegante gamma di colore verde che utilizza l'illuminazione grafica sulla "O" al centro del logo e apre un nuovo varco verso il ...

