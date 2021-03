Nottingham Forest-Norwich (mercoledì, ore 20:00): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 16 marzo 2021) Non ci saranno ovviamente tifosi in carne ed ossa a sostenere il club locale, ma il gruppo organizzato “Forza Garibaldi” ha preparato un bellissimo striscione che potete ammirare visitando il loro account Twitter. Forse non tutti lo sanno, ma il comitato fondatore del club, nel 1865, aveva deliberatamente stabilito che i colori della squadra dovessero InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 16 marzo 2021) Non ci saranno ovviamente tifosi in carne ed ossa a sostenere il club locale, ma il gruppo organizzato “Forza Garibaldi” ha preparato un bellissimo striscione che potete ammirare visitando il loro account Twitter. Forse non tutti lo sanno, ma il comitato fondatore del club, nel 1865, aveva deliberatamente stabilito che i colori della squadra dovessero InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Nottingham Forest-Norwich (mercoledì, ore 20:00): formazioni, quote, pronostici - moraspaolo1 : @carlojuventino5 @battitomilan7 Suvvia, siete come il Nottingham Forest, in Europa. Devo dire però che siete in tes… - anonimo734 : @BottazziPepito @Darwinismo_ @pisto_gol Quanto chi pensa di avere più blasone del Nottingham Forest ma si sbaglia di grosso. - anonimo734 : @BottazziPepito @pisto_gol Nottingham Forest 2 Champions. Entrambe regolari. A differenza della Juventus. ????? - anonimo734 : @BottazziPepito @pisto_gol Come la Juventus in Europa. Sotto il Nottingham Forest e alla pari del Rosemborg. -