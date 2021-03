Nota palestra di Aversa aperta nonostante la zona rossa | clienti in fuga dopo l’arrivo dei Carabinieri

(Di martedì 16 marzo 2021) Blitz deiad, scopertiad allenarsi in unain via Riverso. In mattinata, idella sezione radiomobile della compagnia di, coordinati dal capitano Stefano Russo, hanno scoperto cinque amanti dell’attività fisica mentre si allenavano inchiusa adI militari dell’Arma del paese normanno hanno scoperto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Aversa (Caserta) - Non hanno potuto fare a meno di andare in palestra i cinque uomini che sono scappati all'arrivo dei carabinieri utilizzando l'uscita di sicurezza di una palestra situata in via Riverso, ad Aversa. Multa per il titolare e chiusura per il locale. I cinque "atleti" sono stati sorpresi nel corso di un controllo in mattinata, dai carabinieri. I militari hanno scoperto all'interno dell'attività il gestore, mentre cinque clienti riuscivano a dileguarsi utilizzando l'uscita di sicurezza e facendo perdere le proprie tracce.