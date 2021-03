Non è vero che nel Regno Unito ci sono 502 decessi legati al vaccino anti Covid (Di martedì 16 marzo 2021) Lunedì 15 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta questo testo: «Reazione ai vaccini, dati governo GB: 502 morti, 87387 reazioni, 43 ciechi». L’immagine è accompagnata da un testo, pubblicato da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Reazioni al vaccino. I numeri nel Regno Unito. Questi i dati resi pubblici dal governo inglese sulle reazioni ai vaccini Pfizer e AstraZeneca. Data di esecuzione: 9 marzo 2021. Al 28 febbraio 2021, per il Regno Unito, sono stati segnalati 33207 cartellini gialli per Pfizer/BioNTech, 54180 per il vaccino dell’Università di Oxford/AstraZeneca e 251 per i casi in cui la marca del vaccino non era specificata. In sintesi per tutti e due i vaccini abbiamo 502 morti, 87387 reazioni, 43 cecità ... Leggi su facta.news (Di martedì 16 marzo 2021) Lunedì 15 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta questo testo: «Reazione ai vaccini, dati governo GB: 502 morti, 87387 reazioni, 43 ciechi». L’immagine è accompagnata da un testo, pubblicato da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Reazioni al. I numeri nel. Questi i dati resi pubblici dal governo inglese sulle reazioni ai vaccini Pfizer e AstraZeneca. Data di esecuzione: 9 marzo 2021. Al 28 febbraio 2021, per ilstati segnalati 33207 cartellini gialli per Pfizer/BioNTech, 54180 per ildell’Università di Oxford/AstraZeneca e 251 per i casi in cui la marca delnon era specificata. In sintesi per tutti e due i vaccini abbiamo 502 morti, 87387 reazioni, 43 cecità ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Devo ammettere che il sistema carcerario russo è riuscito a sorprendermi. Non potevo immaginare che fosse possibil… - borghi_claudio : @Lorenzo42059670 @luigiluccarini @scenarieconomic @edrago81 Assurdo. Bisogna essere trasparenti. Che ci vuole a dir… - RaiNews : 'Non potevo immaginare che fosse possibile organizzare un vero campo di concentramento a 100 chilometri da Mosca',… - Giallo585 : @MilanNewsit Non sono suo fan ma nel 2020 è stato prezioso, sicuramente tra i migliori. D’altro canto, è anche vero… - tinapreciousbox : @maxpix6251 @PaoloLeChat @CecioniBarbara @cuocavolante @falsus63 @annidicera @photosontheroad @kitersan Non mi aspe… -