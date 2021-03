Non è vero che ci sono stati 245 morti dopo il vaccino Pfizer in Europa secondo EMA (Di martedì 16 marzo 2021) C’è il titolo di un articolo molto virale, pubblicato ad esempio sulla testata Affari Italiani, che si sta trasformando in vera e propria card su Facebook, diventata immediatamente oggetto di catene e di post in diversi gruppi che ammiccano alle teorie no-vax. E siccome, sotto questo cielo, c’è già abbastanza confusione da questo punto di vista, è bene fare chiarezza per evitare ulteriori fraintendimenti. Non c’è stata nessuna notizia confermata dall’EMA su 245 morti in Europa a causa del vaccino Pfizer. E chi ha diffuso questa informazione, a partire da una scorretta interpretazione di un servizio della televisione olandese RTL Nieuws, ha commesso un errore madornale. LEGGI ANCHE > La bufala nella catena WhatsApp sul “fenomeno ADE”, i vaccini e i rischi infarto 245 morti per ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 16 marzo 2021) C’è il titolo di un articolo molto virale, pubblicato ad esempio sulla testata Affari Italiani, che si sta trasformando in vera e propria card su Facebook, diventata immediatamente oggetto di catene e di post in diversi gruppi che ammiccano alle teorie no-vax. E siccome, sotto questo cielo, c’è già abbastanza confusione da questo punto di vista, è bene fare chiarezza per evitare ulteriori fraintendimenti. Non c’è stata nessuna notizia confermata dall’EMA su 245ina causa del. E chi ha diffuso questa informazione, a partire da una scorretta interpretazione di un servizio della televisione olandese RTL Nieuws, ha commesso un errore madornale. LEGGI ANCHE > La bufala nella catena WhatsApp sul “fenomeno ADE”, i vaccini e i rischi infarto 245per ...

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Addio a Yaphet Kotto, divenne celebre con 'Alien' ... 'Hai interpretato il cattivo in alcuni dei tuoi film ma per me e per molte altre persone tu sei un vero eroe. Un brav'uomo, un ottimo padre e marito e una brava persona, molto rara da trovare'. Non ...

Come scegliere il copripiumino perfetto? Ecco i consigli di Mondoflex Milano, marzo 2021. Scegliere il piumino più adatto alle proprie necessità non è semplice, è vero. Pensavate che la scelta del copripiumino fosse più scontata? Tutt'altro! Il copripiumino è un articolo di biancheria da casa indispensabile per la camera da letto, perché oltre ...

Maturità: Bianchi, sarà un esame vero, non di emergenza - Ultima Ora Agenzia ANSA Maturità 2021, Bianchi: “Non sarà esame all’acqua di rose né di emergenza. Sarà vero e pieno” Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a "Unomattina" su Rai 1 parla anche di maturità ribadendo i capisaldi dell'ordinanza ministeriale pubblicata di recente dal Ministero ...

Maturità: Bianchi, sarà un esame vero, non di emergenza ROMA, 16 MAR - "Quella di quest'anno sarà una prova di maturità vera: abbiamo abbandonato l'idea che si lavorava 5 anni e poi arrivava una busta con i temi e si faceva una sorta di lotteria. I ragazzi ...

