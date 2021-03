“Non ci si ammala per scelta”. Il dramma del volto della tv, la nuova vita dopo la lotta contro l’anoressia (Di martedì 16 marzo 2021) dopo una lotta durata anni oggi l’ex volto di Uomini e Donne è tornata a parlare dell’anoressia spingendo le ragazze a reagire, a farsi aiutare e combattere il mostro. “Hai paura di me più di quanta io ne abbia di te. E oggi, proprio oggi, te lo volevo ricordare”, ha scritto in occasione della Giornata dedicata alla lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare, ricordando la sua battaglia e mostrando le foto di quel terribile momento. “Mi piace pensare che un giorno sparirai, che un giorno te ne andrai nello stesso modo in cui sei arrivata. Strisciando. Sei passata da sotto la porta, lentamente, senza che io potessi accorgermene. Ti sei incollata ai miei piedi, salendo sempre di più. Ti sei avvinghiata alla mia pelle, mi sei entrata dentro per accompagnare ogni mio respiro e ogni ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 marzo 2021)unadurata anni oggi l’exdi Uomini e Donne è tornata a parlare delspingendo le ragazze a reagire, a farsi aiutare e combattere il mostro. “Hai paura di me più di quanta io ne abbia di te. E oggi, proprio oggi, te lo volevo ricordare”, ha scritto in occasioneGiornata dedicata allaai Disturbi del Comportamento Alimentare, ricordando la sua battaglia e mostrando le foto di quel terribile momento. “Mi piace pensare che un giorno sparirai, che un giorno te ne andrai nello stesso modo in cui sei arrivata. Strisciando. Sei passata da sotto la porta, lentamente, senza che io potessi accorgermene. Ti sei incollata ai miei piedi, salendo sempre di più. Ti sei avvinghiata alla mia pelle, mi sei entrata dentro per accompagnare ogni mio respiro e ogni ...

MarcelloLyotard : @tizianocavani @ZioKlint @Llukas79 Beh io adotto le mie misure personali di prevenzione del Covid, e sto tranquillo… - Mirandaird : RT @mariateresacip: Siamo l'albatro di Baudelaire quando la vita ci ammala, ci invecchia, ci mette alla prova, irride la bellezza che aveva… - Maugel3 : @thewaterflea @g_ambro @GiuliaTamagnin1 @borghi_claudio Quindi, chi porta la mascherina si ammala e chi non la indo… - paola_tar : RT @mariateresacip: Siamo l'albatro di Baudelaire quando la vita ci ammala, ci invecchia, ci mette alla prova, irride la bellezza che aveva… - Osserva_Media : Potremmo convivere con il virus se avessimo una sanità in grado di assistere e curare chi si ammala. Ma non ce l'ab… -