Nobel, medici e infermieri italiani candidati al Nobel per la Pace 2021 per i sacrifici e la lotta contro il Coronavirus (Di martedì 16 marzo 2021) Arriva a quasi meno di un giorno da quella che sarà la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus la notizia che filtra direttamente dalla Norvegia, nella fattispecie da Oslo, dove su proposta del Nobel Lisa Clark, sono stati candidati al Nobel per la Pace 2021 i medici e gli infermieri italiani. Premio Nobel per la Pace 2021: candidato il personale medico italiano La notizia aveva iniziato a circolare già in queste ultime settimane quando si sperava vivamente che, simbolicamente, l'impegno e la dedizione dei medici italiani e degli infermieri che da oltre un ...

