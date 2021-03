No, il governo israeliano non dovrà rispondere di «crimini contro l’umanità» per la campagna di vaccinazione (Di martedì 16 marzo 2021) Lunedì 15 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’attendibilità della notizia secondo cui il governo di Israele sarà chiamato a rispondere dei «crimini contro l’umanità» commessi durante la campagna di vaccinazione, inaugurata lo scorso 20 dicembre 2020. La segnalazione fa riferimento a un articolo pubblicato il 14 marzo dal sito web Rec News – che si definisce «un nuovo sito di inchieste e di approfondimento che pubblica solo contenuti verificati», ma che contiene numerosi articoli di disinformazione a tema Covid-19 e sulla presunta pericolosità delle mascherine – dal titolo «Vaccini compulsivi in Israele, il governo finisce davanti al Tribunale dell’Aja». Secondo quanto riportato nell’articolo, ... Leggi su facta.news (Di martedì 16 marzo 2021) Lunedì 15 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’attendibilità della notizia secondo cui ildi Israele sarà chiamato adei «» commessi durante ladi, inaugurata lo scorso 20 dicembre 2020. La segnalazione fa riferimento a un articolo pubblicato il 14 marzo dal sito web Rec News – che si definisce «un nuovo sito di inchieste e di approfondimento che pubblica solo contenuti verificati», ma che contiene numerosi articoli di disinformazione a tema Covid-19 e sulla presunta pericolosità delle mascherine – dal titolo «Vaccini compulsivi in Israele, ilfinisce davanti al Tribunale dell’Aja». Secondo quanto riportato nell’articolo, ...

