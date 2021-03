Niente Bernabeu | si gioca all’Alfredo Di Stefano | dentro la “Zingonia” del Real Madrid

(Di martedì 16 marzo 2021) Senza il pubblico sugli spalti, probabilmente, anche il Santiagonon avrebbe fatto così paura: ma, seppur vuoto nei suoi 81mila posti, un po’ di tremolio alle gambe forse l’avrebbe comunque provocato. La storica prima volta dell’Atalanta a, contro i Blancos, non sarà nella “fabbrica dei sogni” (come è soprannominato l’impianto), ma nel piccolo “Alfredo Di” di Valdebebas, all’interno del centro sportivo del club. È un po’ ladel, sempre in continua evoluzione: una vera e propria città nella città, con campi da gioco, appartamenti per i calciatori e itori della sezione basket o per i ragazzi delle giovanili, gli studi direzionali e quelli diTv, il padiglione basket. È qui che, da ormai quasi un ...

Si gioca, più che sulle ali della spensieratezza, su quelle della convinzione:gita scolastica, Zapata e compagni hanno la consapevolezza di non essere vittima sacrificale . Escluso il ...Peccato non giocare al, per i nostri tifosi sarebbe stata una bellissima esperienza'. 41 Sei minuti d'auto. È la durata del tragitto che collega l'aeroporto di Barajas con l'Estadio Alfredo Di Stéfano di Madrid. Percorso breve, distanza di soli 5 chilometri. Per l'Atalanta, dunque, non ...A Madrid senza paura per una notte che può diventare magica per i bergamaschi. Rimontare l'1-0 non è impossibile. Gasperini: «Abbiamo mille motivazioni» ...