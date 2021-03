Nicola Porro all’attacco contro Lega e Forza Italia | “Vi siete calati le braghe per lo status e la macchina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) “Sapete cosa è cambiato rispetto ad un mese fa?”. Esordisce cosìnell’ultima puntata della sua video rubrica social “La zuppa di“, in cui critica apertamentesostenendo che “il centrodestra ha calato le” con l’ingresso nel nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. “Per 60 milioni dini niente – spiega il giornalista – ma per sei di loro invece è arrivato, segretari e ovviamente grande responsabilità. Sono Gelmini, Brunetta, Carfagna, Giorgetti, Stefani e Garavaglia. E ci spiegano perché le zone rosse di oggi vanno bene, mentre quelle di Conte invece no“, incalzariferendosi alle nuove restrizioni entrate in vigore lunedì 15 ...