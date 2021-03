Neonato muore nel lettone sotto il peso dei genitori ubriachi: sono indagati per omicidio colposo (Di martedì 16 marzo 2021) Una coppia è accusata di omicidio colposo per aver causato la morte del loro figlio di soli quattro mesi schiacciandolo con il proprio peso dopo essersi messa a letto ubriaca. La tragedia è avvenuta a Alhama de Murcia, nel sud-est della Spagna, come riferisce il Mirror: il fatto è avvenuto giovedì 11 marzo e sono stati gli stessi genitori a lanciare l’allarme venerdì mattina quando, al loro risveglio, si sono accorti che il Neonato che era nel letto con loro non dava segni di vita. Inutili tutti i tentativi dei soccorritori di rianimare il piccolo: sul posto è intervenuta subito la polizia, che ha sottoposto i due all’alcol test rilevando così la presenza di un tasso alcolemico elevatissimo nel loro sangue. Ancora storditi dalla sbornia e sconvolti per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Una coppia è accusata diper aver causato la morte del loro figlio di soli quattro mesi schiacciandolo con il propriodopo essersi messa a letto ubriaca. La tragedia è avvenuta a Alhama de Murcia, nel sud-est della Spagna, come riferisce il Mirror: il fatto è avvenuto giovedì 11 marzo estati gli stessia lanciare l’allarme venerdì mattina quando, al loro risveglio, siaccorti che ilche era nel letto con loro non dava segni di vita. Inutili tutti i tentativi dei soccorritori di rianimare il piccolo: sul posto è intervenuta subito la polizia, che haposto i due all’alcol test rilevando così la presenza di un tasso alcolemico elevatissimo nel loro sangue. Ancora storditi dalla sbornia e sconvolti per ...

