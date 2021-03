Nelle Forze armate sessismo e misoginia non sono ancora debellati, ma ci sono stati enormi passi avanti (Di martedì 16 marzo 2021) Quest’anno l’8 marzo c’era ben poco da “festeggiare”, e molto da riflettere. È ormai evidente che sono soprattutto le donne a subire le conseguenze nefaste della pandemia. Nel 2020 la crisi ha tagliato ben 300mila posti di lavoro occupati da donne, il triplo rispetto agli uomini. Così il tasso di occupazione femminile è crollato al 49,6%, cioè 19 punti al di sotto di quello maschile. E mentre aumenta il già grave gender gap, secondo Vox Diritti, l’Osservatorio che fotografa l’odio che viaggia sul web, le donne sono persino l’oggetto privilegiato delle campagne d’odio su internet. Pare poi che, a oltre vent’anni dall’ingresso delle donne Nelle Forze armate, il sessismo e la misoginia non siano stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Quest’anno l’8 marzo c’era ben poco da “festeggiare”, e molto da riflettere. È ormai evidente chesoprattutto le donne a subire le conseguenze nefaste della pandemia. Nel 2020 la crisi ha tagliato ben 300mila posti di lavoro occupati da donne, il triplo rispetto agli uomini. Così il tasso di occupazione femminile è crollato al 49,6%, cioè 19 punti al di sotto di quello maschile. E mentre aumenta il già grave gender gap, secondo Vox Diritti, l’Osservatorio che fotografa l’odio che viaggia sul web, le donnepersino l’oggetto privilegiato delle campagne d’odio su internet. Pare poi che, a oltre vent’anni dall’ingresso delle donne, ile lanon siano...

