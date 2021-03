Napoli, Sonia in coma dopo vaccino: trombosi in tutti gli organi. Il figlio: “Medici non se lo spiegano” (Di martedì 16 marzo 2021) Sonia Battaglia è in coma, ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale del Mare di Napoli. Questa mattina ad aprirsi agli organi di stampa i familiari. In particolare il figlio, Raffaele, secondo il quale i Medici stanno indagando sulle probabili patologie pregresse che avrebbero compromesso lo stato di salute della donna. Napoli, Sonia in coma. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 16 marzo 2021)Battaglia è in, ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale del Mare di. Questa mattina ad aprirsi aglidi stampa i familiari. In particolare il, Raffaele, secondo il quale istanno indagando sulle probabili patologie pregresse che avrebbero compromesso lo stato di salute della donna.in. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

