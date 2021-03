“Napoli è una donna passionale”, la lettera d’amore di una turista lombarda (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli entra nel cuore di tutti i suoi cittadini e non solo. Sono molte le persone, turisti o lavoratori, che si innamorano di questa città in un batter c’occhio. Proprio come è successo a Fabiana Lo Coco che ha voluto raccontare la sua testimonianza a Napolitoday. Queste le parole all’interno della sua lettera: “16 agosto 2016. Mi hanno chiesto se sono ancora a Napoli. Credo di sì, ho risposto. E forse è vero. Mi sembra di sentire ancora l’odore dell’asfalto e dei motorini, misto a quello del mare. E la pizza. Quel profumino delizioso a cui proprio non puoi resistere, e allora sì, ti lasci subito convincere a passeggiare lungo quelle stradine strette, dai palazzi altissimi dove le signore si sporgono dal balcone a parlare e ad aiutarsi a vicenda a stendere i panni, mentre assapori una pizza ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutientra nel cuore di tutti i suoi cittadini e non solo. Sono molte le persone, turisti o lavoratori, che si innamorano di questa città in un batter c’occhio. Proprio come è successo a Fabiana Lo Coco che ha voluto raccontare la sua testimonianza atoday. Queste le parole all’interno della sua: “16 agosto 2016. Mi hanno chiesto se sono ancora a. Credo di sì, ho risposto. E forse è vero. Mi sembra di sentire ancora l’odore dell’asfalto e dei motorini, misto a quello del mare. E la pizza. Quel profumino delizioso a cui proprio non puoi resistere, e allora sì, ti lasci subito convincere a passeggiare lungo quelle stradine strette, dai palazzi altissimi dove le signore si sporgono dal balcone a parlare e ad aiutarsi a vicenda a stendere i panni, mentre assapori una pizza ...

