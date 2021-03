Napoli, covid stronca un altro medico: era ricoverato da un mese e non aveva potuto ricevere il vaccino (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un’altra vittima di coronavirus tra i medici si è registrata questa mattina all’Ospedale del Mare di Ponticelli. A perdere la vita è Massimo Iacuzzi di 68 anni, ginecologo. Salgono così a 340 i medici morti in Italia durante la pandemia di covid-19. Lo fa sapere la Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri attraverso il presidente dell’Ordine provinciale di Napoli, Silvestro Scotti, che ha informato i colleghi della scomparsa di Massimo Iacouzzi, ginecologo in servizio all’ospedale del Mare, come riporta cronache della campania. Lo specialista, 68 anni, “era stato ricoverato per circa 1 mese allo stesso ospedale del Mare e poi dimesso per una riabilitazione – ha raccontato Scotti – Ma 3 giorni dopo la dimissione ha avuto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un’altra vittima di coronavirus tra i medici si è registrata questa mattina all’Ospedale del Mare di Ponticelli. A perdere la vita è Massimo Iacuzzi di 68 anni, ginecologo. Salgono così a 340 i medici morti in Italia durante la pandemia di-19. Lo fa sapere la Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri attraverso il presidente dell’Ordine provinciale di, Silvestro Scotti, che ha informato i colleghi della scomparsa di Massimo Iacouzzi, ginecologo in servizio all’ospedale del Mare, come riporta cronache della campania. Lo specialista, 68 anni, “era statoper circa 1allo stesso ospedale del Mare e poi dimesso per una riabilitazione – ha raccontato Scotti – Ma 3 giorni dopo la dimissione ha avuto ...

