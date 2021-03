Napoli | covid stronca un altro medico | era ricoverato da un mese e non aveva potuto ricevere il vaccino

(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un’altra vittima di coronavirus tra i medici si è registrata questa mattina all’Ospedale del Mare di Ponticelli. A perdere la vita è Massimo Iacuzzi di 68 anni, ginecologo. Salgono così a 340 i medici morti in Italia durante la pandemia di-19. Lo fa sapere la Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri attraverso il presidente dell’Ordine provinciale di, Silvestro Scotti, che ha informato i colleghi della scomparsa di Massimo Iacouzzi, ginecologo in servizio all’ospedale del Mare, come riporta cronache della campania. Lo specialista, 68 anni, “era statoper circa 1allo stesso ospedale del Mare e poi dimesso per una riabilitazione – ha raccontato Scotti – Ma 3 giorni dopo la dimissione ha avuto ...

TgLa7 : #Napoli: Un'autoambulanza, che aveva appena effettuato un intervento per il Covid, è stata presa di mira da una bab… - fanpage : Bidello morto dopo vaccino Covid ad Afragola, l’autopsia: nessun nesso evidente col farmaco #16marzo - fanpage : Vincenzo aveva solo 23 anni, è stato stroncato dal Covid. - LPincia : RT @sabrimaggioni: Afragola (NA): bidello 58enne morto pochi giorni dopo essersi sottosto a vaccino Astrazeneca - g_zerbato : RT @sabrimaggioni: Afragola (NA): bidello 58enne morto pochi giorni dopo essersi sottosto a vaccino Astrazeneca -

L'ultima vittima un ginecologo di. Presidente dell'Ordine: "Non ha fatto in tempo a vaccinarsi" Salgono a 340 i medici morti in Italia durante la pandemia di- 19. A quanto si apprende dalla Fnomceo, Federazione nazionale ...Esclude legami con la vaccinazione anti -, invece, la Procura di Agrigento in merito al ... Intanto i legali dei famigliari di Anna Maria Mantile, la professoressa deceduta aa distanza di ...deceduto pochi giorni la somministrazione del vaccino anti-Covid. Sulla base delle prime risultanze, i medici legali del Secondo Policlinico di Napoli non hanno trovato nessun nesso evidente tra la ...Napoli – Un’altra vittima di coronavirus tra i medici si è registrata questa mattina all’Ospedale del Mare di Ponticelli. A perdere la vita è Massimo Iacuzzi di 68 anni, ginecologo. Salgono così a 340 ...