Napoli, Casa Tolentino ripropone "L'orto in Corso": i prodotti saranno destinati alla mensa dei poveri (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa "Cooperativa Vicoli in Corso" propone la seconda edizione de "L'orto in Corso", (Orto urbano), progetto sociale lanciato lo sCorso anno allo scopo di ripartire dalla terra, barlume di speranza e simbolo di ri-nascita in un periodo pandemico. I protagonisti di questa nuova edizione, che avrà inizio oggi 16 Marzo 2021, oltre alla cooperativa promotrice, saranno i volontari della Società San Vincenzo de Paoli della mensa dei poveri di Porta Capuana che collaboreranno all'impianto di uno nuovo orto nei splendidi giardini storici del Complesso Monumentale San Nicola da Tolentino. La Cooperativa Vicoli in Corso gestisce parte del complesso monumentale su citato (che prende ...

