Napoli Agguato a Fuorigrotta | morto Antonio Volpe di 77 anni

(Di martedì 16 marzo 2021) Nonostante la zona rossa, i sicari entrano in azione a. L’ennesimoinsanguina le strade del capoluogo campano. In via Leopardi, a, i killer hanno freddato, 77era scampato ad un, salvo nonostante la pioggia di proiettili, nel settembre 2005, dopo essere stato avvicinato da due sconosciuti a bordo di una moto. Venne raggiunto da numerosi colpi d’arma da fuoco al volto e al petto mentre, in via Giuseppe de Lorenzo, stava aprendo la sua tabaccheria. Pregiudicato per associazione mafiosa, 5dopo essere scampato all’, venne arrestato con altre 27 persone dei clan Bianco e Iadonisi per associazione per delinquere finalizzata ...

... per il valore di oltre un miliardo di lire, furono sequestrati dai carabinieri del gruppo... Altra vicenda importante nella vita di Antonio Volpe fu l'subito il 6 settembre 2015, quando ......presso gli investigatori (indagini affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo di) non ... Cognato di Antonio Bianco, sfuggì già ad unnel 2005. Secondo le ultime informative delle ...Nonostante la zona rossa, i sicari entrano in azione a Napoli. L’ennesimo agguato insanguina le strade del capoluogo campano. In via Leopardi, a Fuorigrotta, i killer hanno freddato Antonio Volpe, 77 ...AGI - Agguato a Napoli nel quartiere di Fuorigrotta. Verso le 19:30 in via Leopardi,Antonio Volpe, 78 anni, è colpito da proiettili sparati in strada e muore, e non, come riferito in precedenza, riman ...