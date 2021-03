Napoli | ag Politano | «Momento importante per lui | è sereno Nazionale? Lo fa soffrire…»

(Di martedì 16 marzo 2021) L’agente di Matteoha parlato delche sta vivendo il suo assistito con la maglia delMatteosta vivendo un ottimocon la maglia del, ultimo il gol vittoria arrivato domenica a San Siro contro il Milan. A parlare dell’ala azzurra è stato, ai microfoni di Radio Marte, il suo agente Davide Lippi.– «Perè un, di consapevolezza oltre che di serenità. Deve continuare a fare quello che sta facendo, lui è concentrato sule sugli obiettivi di gruppo. È molto in linea con il suo allenatore. Gattuso lo ha voluto, all’inizio aveva bisogno di un pochino di tempo ma sta ripagando ampiamente quelle che sono le aspettative. Ora ...

Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha parlato degli obiettivi del centrocampista del Napoli, ma anche del club azzurro. L'agente di Matteo Politano, Davide Lippi, è intervenuto ai microfoni di 'Si Gonfia la Rete', trasmissione in diretta su Radio Marte, per parlare del centrocampista.