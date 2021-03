Nainggolan furioso sui social | ' Basta cag | rispetto Ronaldo!'

(Di martedì 16 marzo 2021) Radjae si sfoga suinetwork. Ha manifestato tutta la sua indignazione per alcune sue presunte dichiarazioni su Cristiano Ronaldo (domenica scorsa il Cagliari in casa 1 - 3 ...

Frase fake su CR7, Nainggolan furioso sui social: 'Basta, io non ho detto certe cose'

Radjae si sfoga sui social network. Ha manifestato tutta la sua indignazione per alcune sue presunte dichiarazioni su Cristiano Ronaldo (domenica scorsa il Cagliari in casa 1 - 3 ...... mentre in avantie Joao Pedro assistono Pavoletti unica punta. La Lazio tiene il ... Dopo 5' di recupero un Inzaghiche viene anche ammonito da Irrati per aver oltrepassato la sua ...Sul profilo Instagram del centrocampista del Cagliari sono appena comparse due stories. Il calciatore è furioso. Ecco perchè ...Nelle scorse ore è girata sui social una frase, falsa, di Radja Nainngolan su Cristiano Ronaldo: "Se Ronaldo ha salvato la sua stagione segnando una tripletta alla quartultima ...